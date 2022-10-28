Главу МИД Украины удивили проблемы жителей Европейского союза

Дмитрий Кулеба удивлен тем, что жители Европы не могут жить без бензина и газа.

Главу МИД Украины Дмитрия Кулебу удивили проблемы жителей Европейского союза, которые не могут обходится без газа и бензина, рассказал испанский еженедельник Mundo,

"Мне хочется задать вопрос А как вы собирались строить зеленую экономику? На что собирались заменить нефть и газ? На этот вопрос в Европе мне никто не может ответить", - сказал дипломат.

В результате антироссийских санкций с стороны Европейского союза, цены на энергоноситель выросли в несколько раз. Многие жители Европы недовольны таким положением дел и требуют от властей начать на переговоры с Россией.