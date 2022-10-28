Штайнмайер: СВО на Украине стало переломным моментом в истории

Президент ФРГ Штайнмайер заявил, что начало СВО стало переломным моментом в истории и погрузило ФРГ в период серьезных экономических потрясений.

В пятницу днем ТАСС передает, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе обращения к соотечественникам в Брлине заявил, что начало проведения российской спецоперации на Украине стало переломным моментом в истории, погрузившим Германию в период серьёзных экономических потрясений.

Штайнмайер указал, что трудности, спровоцированные украинским конфликтом, не обойдут стороной немцев и уже в настоящее время Германия испытывает глубочайший кризис, страну ждут тяжёлые времена.

Однако в ходе недавней рабочей поездки в Киев немецкий президент заверил украинцев в дальнейшей поддержке со стороны Берлина в экономическом, политическом и военном отношении.