Штайнмайер: СВО на Украине стало переломным моментом в истории
Президент ФРГ Штайнмайер заявил, что начало СВО стало переломным моментом в истории и погрузило ФРГ в период серьезных экономических потрясений.
В пятницу днем ТАСС передает, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе обращения к соотечественникам в Брлине заявил, что начало проведения российской спецоперации на Украине стало переломным моментом в истории, погрузившим Германию в период серьёзных экономических потрясений.
Штайнмайер указал, что трудности, спровоцированные украинским конфликтом, не обойдут стороной немцев и уже в настоящее время Германия испытывает глубочайший кризис, страну ждут тяжёлые времена.
Однако в ходе недавней рабочей поездки в Киев немецкий президент заверил украинцев в дальнейшей поддержке со стороны Берлина в экономическом, политическом и военном отношении.
Опубликовано: Елена Калиновская
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