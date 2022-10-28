Пожарный из Флориды попал в огненное ДТП, но сумел спастись сам и вырвать из огня свою подругу

У молодого человека и его спутницы зафиксировали ожоги второй и третьей степеней. Их спасение считают чудом.

Пожарный из Флориды спас жизнь своей подруги, вырвав ее из мощного пламени огня. Брайан Апарисио и его подруга Су ехали по трассе, когда автомобиль выехал на полосу движения бензовоза. Затем автоцистерна перевернулась и загорелась.

Пытаясь избежать аварии, Брайан врезался в срединную стену, сообщает Miami Herald. "Автомобиль был мгновенно охвачен пламенем", - написали коллеги Апарисио.

Придя в себя внутри авто, пожарный стал открывать свою дверь и был "встречен сплошной стеной огня". Затем попробовал открыть дверь своей подруги, которая была уперта в барьерную стену.

В итоге он выбил двери с заднего сиденья, выбрался сам и вытянул любимую. При этом молодой человек обжег себе лицо, кисти, предплечья и ноги.

Пострадавших доставили в больницу в критическом состоянии с тяжелыми ожоговыми травмами. "Брайан получил ожоги второй и третьей степени", - написали коллеги. У его спутницы также зафиксировали ожоги второй и третьей степени на обеих ногах и руках.

В результате этой аварии клубящийся дым был виден на многие километры, а шоссе закрыли на несколько часов, пока пожарные тушили большой пожар.