Десятки тысяч человек вышли на демонстрацию против правительства в Праге

В Чехии демонстранты в национальный праздник призвали к отставке либерально-консервативного правительства.

По подсчетам полиции, на центральной Вацлавской площади в Праге собрались десятки тысяч человек.

Акция прошла под девизом «Чехия прежде всего». Организаторы требуют военного нейтралитета и прекращения поддержки Украины оружием и деньгами против агрессивной войны России. Среди прочего они также выступают против иммиграции.

Среди выступавших был бывший премьер-министр и бывший социал-демократ Иржи Пароубек.

«Мы все должны справедливо опасаться, что природного газа не будет», — раскритиковал позицию правительства 70-летний политик: «Мы находимся в начале серьезного кризиса», - сказал он.

Буквально два дня назад министр финансов Збынек Станжура подчеркнул, что этой зимой угрозы дефицита нет. Газохранилища страны заполнены на 95 процентов. Чехия до сих пор сильно зависела от импорта российского газа. Коалиция пяти партий во главе с Петром Фиалой управляет страной-членом ЕС и НАТО с декабря 2021 года.