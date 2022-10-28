Обратная сторона глянца: инсайдеры из США сравнили рекламу и реалии в морских круизах

Они утомились от огромных толп людей, отсутствия свободных лежаков у бассейнов, невозможности найти кресло в кинотеатре и других неудобств.

Репортеры-инсайдеры отправились в круизы в США, чтобы оценить качество такого отдыха. Они ожидали живописных видов, приключений и большого пространства для отдыха.

Но уже в первую поездку столкнулись с переполненными автобусами, которые доставляли туристов из аэропорта в порт в штате Флорида. Оказавшись на борту "Чуда морей", журналисты были взволнованы видом океана. Но недолго: дорогу преградила толпа людей.

И с удивлением обнаружили, что очень большой по масштабу круизный лайнер кажется переполненным - как и бассейны. На террасе также не оказалось свободных кресел. При этом отдыхающие были не на каждом шезлонге: многие кресла были "заняты" чьими-то вещами.

Ждать свободных кресел пришлось до вечера, но в это время стало слишком ветрено и холодно.

Не повезло инсайдерам и во время посещения на борту комедийного шоу: вместо того, чтобы наслаждаться фильмом, им пришлось стоять в задней части зала.

Посадка и высадка на корабль тоже означала стояние в длинных очередях - в каждом порту. Репортеры остались недовольны организацией питания и тем, что они не имели возможности поменять места посадки за столом.

Хотя журналисты ожидали, что ночью в море будет прохладно, они не были готовы к холодному кондиционированию воздуха, которое постоянно работало в помещении. Они дрожали в ресторанах, в театре Уолта Диснея и в барах.