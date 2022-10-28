Оставить или убрать: опытные дачники знают, как поступить с листовым опадом

По поводу уборки осенних листьев с участка существуют разные мнения. О преимуществах и минусах расскажут дачные эксперты.

Нужно ли оставлять листья на земле

Многолетние растения и газон под слоем листвы окажутся без солнечного света. Опад начнет гнить и станет рассадником болезней и вредителей.

Вот почему многие дачники предпочитают убирать опавшие листья осенью.

Сад без разбросанных листьев выглядит более ухоженным. Труды не пройдут даром: весной будет легче с уборкой участка. Собранная листва подойдет для приготовления компоста.

Опавшая листва может быть полезна

Она служит удобрением для почвы, сохраняет в ней влагу, защищает от мороза растения.

В листовом опаде прячутся ежи, которые приносят пользу саду, поедая улиток. В листьях также живут полезные для экосистемы насекомые и микроорганизмы.

Как поступать с убранной листвой

Если принято решение убрать листья, то лучше всего сделать из них компост. Опад укладывают слоями, перемежая с корой, веточками, песком.

Периодически смесь надо перемешивать.

Летом компост можно пролить водой с азотом: разложение будет происходить активнее, а удобрение обогатится полезным элементом.

Полученная листовая земля очень богата ценными для растений веществами.

Листья можно просто перекопать с почвой, она станет чуть подкисленной и богатой перегноем. На такой земле хорошо растет малина, смородина. клубника, черника, крыжовник.

Инструменты

Грабли, совки и тачки - это традиционный инвентарь, но не самый продвинутый. Среди современных инструментов для уборки листьев пригодятся пылесосы и воздуходувки.

Газонокосилкой можно всасывать и измельчать листву - удобный агрегат для участков большого объема.