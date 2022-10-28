Оставить или убрать: опытные дачники знают, как поступить с листовым опадом
По поводу уборки осенних листьев с участка существуют разные мнения. О преимуществах и минусах расскажут дачные эксперты.
Нужно ли оставлять листья на земле
Многолетние растения и газон под слоем листвы окажутся без солнечного света. Опад начнет гнить и станет рассадником болезней и вредителей.
Вот почему многие дачники предпочитают убирать опавшие листья осенью.
Сад без разбросанных листьев выглядит более ухоженным. Труды не пройдут даром: весной будет легче с уборкой участка. Собранная листва подойдет для приготовления компоста.
Опавшая листва может быть полезна
Она служит удобрением для почвы, сохраняет в ней влагу, защищает от мороза растения.
В листовом опаде прячутся ежи, которые приносят пользу саду, поедая улиток. В листьях также живут полезные для экосистемы насекомые и микроорганизмы.
Как поступать с убранной листвой
Если принято решение убрать листья, то лучше всего сделать из них компост. Опад укладывают слоями, перемежая с корой, веточками, песком.
Периодически смесь надо перемешивать.
Летом компост можно пролить водой с азотом: разложение будет происходить активнее, а удобрение обогатится полезным элементом.
Полученная листовая земля очень богата ценными для растений веществами.
Листья можно просто перекопать с почвой, она станет чуть подкисленной и богатой перегноем. На такой земле хорошо растет малина, смородина. клубника, черника, крыжовник.
Инструменты
Грабли, совки и тачки - это традиционный инвентарь, но не самый продвинутый. Среди современных инструментов для уборки листьев пригодятся пылесосы и воздуходувки.
Газонокосилкой можно всасывать и измельчать листву - удобный агрегат для участков большого объема.
Опубликовано: Храмова Оксана
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