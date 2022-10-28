Канада ввела санкции против главы Совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова

Канадское правительство добавило в список санкций 35 физических и 6 юридических лиц из России.

28 октября премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе своего выступления перед членами канадско-украинского сообщества в Виннипеге заявил об очередном расширении списка санкционных ограничений против России.

Трюдо пояснил, что в список антироссийских санкций попали 35 физических и 6 юридических лиц, в частности председатель Совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, заместитель председателя российского правительства Александр Новак, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и министр энергетики РФ Николай Шульгинов.