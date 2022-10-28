На мужа спикера Конгресса США Пелоси совершено жесткое нападение в их доме в Сан-Франциско
Пол Пелоси, муж спикера Конгресса США Нэнси Пелоси, подвергся жестокому нападению и избиению в пятницу в своем доме в Сан-Франциско, сообщила пресс-секретарь конгрессвумен.
Пелоси госпитализировали. Мотив нападения устанавливается.
"Рано утром злоумышленник ворвался в дом Пелоси в Сан-Франциско и жестоко напал на г-на Пелоси. Нападавший был арестован, и его мотивы расследуются", — написала в заявлении пресс-секретарь Нэнси Пелоси Дрю Хэммилл.
По его словам, супруга спикера Палаты представителей доставили в больницу. Врачи ожидают, что он полностью выздоровеет.
Хэмил отметил, что сама Нэнси Пелоси в момент инцидента находилась за пределами Сан-Франциско.
"Спикер и ее семья благодарны спасателям и медицинскому персоналу, которые участвовали в спасательной операции, а также просят уважать право на неприкосновенность частной жизни", - говорится в сообщении.
82-летний Пол Пелоси — бизнесмен и инвестор. В августе этого года он был приговорен к пяти суткам тюремного заключения за автомобильную аварию в состоянии алкогольного опьянения.
Нэнси Пелоси на посту спикера нижней палаты Конгресса стала вторым человеком в стране, сменившим президента, когда он не может занимать свой пост.
Опубликовано: Николай Скира
Робертс: «Кричащие орлы» будут уничтожены, если зайдут на Украину
Пентагон объявил о выделении Украине 24-го пакета военной помощи на $275 млн
Politico: Шольц и Макрон готовы вступить в конфронтацию с США из-за недобросовестной конкуренции
Пойраз: Binance обслуживает граждан РФ из-за неясности санкций Евросоюза
Путин высказался о политике США: всем сидеть на попе ровно и не крякать