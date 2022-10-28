Великобритания с 1 января 2023 года введёт запрет на импорт российского газа
2022-10-28 19:29
В британском МИДе заявили, что Соединённое Королевство введёт запрет на импорт сжиженного природного газа из России с 1 января следующего года.
28 октября пресс-служба Министерства иностранных дел Соединённого Королевства в официальном аккаунте Twitter сообщило о введении в Великобритании запрета на импорт сжиженного природного газа из Российской Федерации.
В британском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Великобритания поддерживает стремление коллективного Запада соскочить с «российской газовой иглы» и обрести энергетическую независимость.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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