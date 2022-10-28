Британия прекращает импорт сжиженного природного газа из России с 2023 года

Министерство иностранных дел Великобритании анонсировало прекращение закупки страной российского газа с 1 января.

Вечером 28 октября пресс-служба МИД Великобритании сообщила, что уже с 1 января 2023 года британское государство полностью останавливает закупку сжиженного природного газа у России.

Примечательно, что накануне американская газета Bloomberg со ссылкой на инсайдера рассказала о намерениях правительства Великобритании заключить с США контракт на 20 лет, позволяющий Лондону закупать СПГ у Соединённых Штатов.

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне раскритиковал США за то, что Вашингтон продаёт газ своим европейским союзникам в 3-4 раза дороже, нежели американским компаниям.