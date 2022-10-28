Медведев: Россия может выставить Польше счёт на сотни миллиардов долларов

Дмитрий Медведев прокомментировал новость о том, что Польша требует репараций от России за ущерб, якобы нанесённой СССР польскому государству в годы Второй мировой войны.

28 октября бывший российский президент Дмитрий Медведев дал оценку заявлению Министерства иностранных дел Польши, которое сегодня потребовало репараций за ущерб в годы Второй мировой войны не только от Германии, но и от России.

По мнению Медведева, Москва вправе требовать от Варшавы выплат в размере сотен миллиардов долларов за помощь и средства, представленные Польше Советским Союзом.

Также Дмитрий Медведев предложил польским политикам использовать собственные заявления о требованиях репараций к РФ в качестве туалетной бумаги.