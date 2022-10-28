Семь человек погибли в Белгородской области в ДТП с «Газелью» и бензовозом

В Белгородской области России жертвами дорожно-транспортного происшествия стали семь человек.

28 октября ряд отечественных СМИ сообщили о том, что в Белгородской области России произошло смертельное ДТП: автомобиль "Газель", в котором ехали рабочие с пилорамы, столкнулся с припаркованным на обочине бензовозом, что привело к гибели семерых человек.

По данным российских журналистов, среди попавших в ДТП были найдены трое выживших, которые были доставлены в одну из больниц недалеко от Белгорода, где находятся под постоянным присмотром высококвалифицированных медиков.