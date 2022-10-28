Семь человек погибли в Белгородской области в ДТП с «Газелью» и бензовозом
2022-10-28 20:13
В Белгородской области России жертвами дорожно-транспортного происшествия стали семь человек.
28 октября ряд отечественных СМИ сообщили о том, что в Белгородской области России произошло смертельное ДТП: автомобиль "Газель", в котором ехали рабочие с пилорамы, столкнулся с припаркованным на обочине бензовозом, что привело к гибели семерых человек.
По данным российских журналистов, среди попавших в ДТП были найдены трое выживших, которые были доставлены в одну из больниц недалеко от Белгорода, где находятся под постоянным присмотром высококвалифицированных медиков.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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