Медведев оскорбил МИД Польши после требований Варшавы репараций от РФ
2022-10-28 20:19
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с критикой польского МИДа после того, как Варшава потребовала репараций от России.
28 октября Дмитрий Медведев опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где назвал "дегенератами" сотрудников Министерства иностранных дел Польши, опубликовавших пресс-релиз, в котором Варшава требует репараций от Москвы.
В заявлении МИД Польши утверждается, что Россия должна выплатить репарации Варшаве за ущерб, нанесённый ей СССР в годы Второй Мировой войны, на что Медведев заявил, что РФ претендует на выплату сотен миллиардов долларов за помощь в годы Советского Союза.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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