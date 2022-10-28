Медведев оскорбил МИД Польши после требований Варшавы репараций от РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с критикой польского МИДа после того, как Варшава потребовала репараций от России.

28 октября Дмитрий Медведев опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где назвал "дегенератами" сотрудников Министерства иностранных дел Польши, опубликовавших пресс-релиз, в котором Варшава требует репараций от Москвы.

В заявлении МИД Польши утверждается, что Россия должна выплатить репарации Варшаве за ущерб, нанесённый ей СССР в годы Второй Мировой войны, на что Медведев заявил, что РФ претендует на выплату сотен миллиардов долларов за помощь в годы Советского Союза.