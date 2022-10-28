Associated Press: основатель рок-н-ролла Джерри Ли Льюис умер в 87 лет
2022-10-28 20:30
28 октября американский исполнитель Джерри Ли Льюис скончался на 88 году жизни.
Вечером пятницы газета The Associated Press сообщила, что сегодня в возрасте 87-ми лет умер исполнитель Джерри Ли Льюис, который считается одним из основателей жанра рок-н-ролл.
Льюис родился 29 сентября 1935 года в американском штате Луизиана, начав музыкальную карьеру с игры на пианино вместе с группой, в которой состояли два его двоюродных брата.
Также Джерри Ли Льюис был участником биографического фильма "Переступить черту" 2005 года, который повествует о кантри-музыканте Джонни Кэше.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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