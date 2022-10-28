TAC: США катятся к финансовой катастрофе из-за помощи Украине
Издание The American Conservative утверждает, что правительство Соединённых Штатов ведёт страну к финансовому Армагеддону из-за оказания помощи Киеву.
28 октября бывший советник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу опубликовал статью для газеты TAC, где заявил, что американское правительство намеревается помочь всем в мире, в том числе Украине, однако игнорирует проблемы в собственном государстве.
По мнению Бэндоу, политика Джо Байдена ведёт Соединённые Штаты к ещё большим финансовым проблемам, поскольку сам американский президент назвал 2022 год хорошим из-за того, что дефицит бюджета США составил лишь 1,4 триллиона долларов.
Дуг Бэндоу напомнил, что столь сильный дефицит бюджета является четвёртым за всю историю Соединённых Штатов и произошёл именно при Джо Байдене.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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