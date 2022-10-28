Злоумышленник напавший на мужа Пелоси крикнул: «Где Нэнси?»
2022-10-28 20:53
По сообщениям СМИ, злоумышленник, напавший на мужа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, разыскивал спикера Палаты представителей.
Пол Пелоси, был доставлен в больницу после проникновения преступника в их дом в Калифорнии в пятницу утром. По оценке врачей, его здоровью ничего не угрожает.
Подозреваемый, имя которого не называется, находится под стражей. Сообщается, что он вошел в дом с молотком и, столкнувшись с мистером Пелоси, крикнули: «Где Нэнси?».
Миссис Пелоси находилась в Вашингтоне, а не в резиденции в Сан-Франциско, когда произошел инцидент.
Опубликовано: Тарас Медведев
Журналист «Россия Сегодня» Светлана Бабаева погибла в Крыму на учениях по стрельбе
Злоумышленник напавший на мужа Пелоси крикнул: «Где Нэнси?»
Робертс: «Кричащие орлы» будут уничтожены, если зайдут на Украину
Медведев резко отреагировал на заявления Польши о возмещении ей Россией «военных потерь»
Молдавия обвинила «Газпром» в несоблюдении условий контракта