Злоумышленник напавший на мужа Пелоси крикнул: «Где Нэнси?»

По сообщениям СМИ, злоумышленник, напавший на мужа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, разыскивал спикера Палаты представителей.

Пол Пелоси, был доставлен в больницу после проникновения преступника в их дом в Калифорнии в пятницу утром. По оценке врачей, его здоровью ничего не угрожает.

Подозреваемый, имя которого не называется, находится под стражей. Сообщается, что он вошел в дом с молотком и, столкнувшись с мистером Пелоси, крикнули: «Где Нэнси?».

Миссис Пелоси находилась в Вашингтоне, а не в резиденции в Сан-Франциско, когда произошел инцидент.

