Опубликовано второе изображение призрачных «Столпов творения» с телескопа Джеймса Уэбба

Американское космическое агентство НАСА опубликовало второе изображение знаменитых «Столпов творения», сделанное новым супертелескопом Джеймса Уэбба.

На этой неделе получена визуализация активной области звездообразования, видимую прибором среднего инфракрасного диапазона Уэбба (MIRI).

На прошлой неделе камера ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) обсерватории запечатлела так называемые «Столпы творения», расположенное примерно в 6500 световых годах от Земли.

Столпы лежат в центре того, что астрономы называют туманностью Мессье 16 (M16) или туманностью Орла.

Они являются предметом интенсивного изучения. Каждый большой телескоп направлен в их сторону, чтобы попытаться понять физико-химические процессы в игре, когда новые звезды рождаются в огромных облаках газа и пыли.