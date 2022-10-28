Дмитрий Медведев назвал МИД Польши «дегенератами» в ответ на требования Варшавы репараций от РФ

Замглавы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей записи в Twitter предложил "двоякий" ответ на требование Польши возмещения военных потерь от России.

Он предложил выставить "счет за все, что СССР отдал Польше в социалистический период" или сказать, что поляки "могут подтереться своими расчетами".

"На польских дегенератов из МИДа, требующих от России возмещения "военных потерь", можно реагировать двояко", — написал Медведев.

Он добавил, что либо им можно "выставить им счёт за всё, что СССР передал Польше в социалистический период" и добавил, что это "сотни миллиардов долларов".

"Или сказать, что они могут подтереться своими расчетами. Известно, что цена на туалетную бумагу в ЕС значительно выросла из-за санкций", — отметил экс-президент РФ.

Это не первая реакция российских властей на требования Польши о том, чтобы россияне также выплатили Польше компенсацию за "военные потери". В ответ на заявление президента Анджея Дуды по этому поводу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о "яростной русофобии".

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин назвал слова Дуды "реабилитацией фашизма", пригрозив польскому президенту "уголовной ответственностью".