NBC News: муж Пелоси перенёс операцию на мозге после нападения с молотком

Пол Пелоси, муж спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, был экстренно прооперирован после нападения в собственном доме.

28 октября американский телеканал NBC News сообщил, что супруг Нэнси Пелоси Пол перенёс операцию на головном мозге после того, как неизвестный мужчина напал на их дом с молотком сегодня днём.

По данным канала CNN, нападавший признался, что разыскивал именно Нэнси Пелоси, однако в момент атаки политика не оказалось дома, ввиду чего ранения получил только её муж.

Также в CNN отметили, что преступник пытался связать Пола Пелоси, намереваясь дождаться возвращения его жены домой, однако раньше этого в дом пришли полицейские.