NBC News: муж Пелоси перенёс операцию на мозге после нападения с молотком
2022-10-28 22:08
Пол Пелоси, муж спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, был экстренно прооперирован после нападения в собственном доме.
28 октября американский телеканал NBC News сообщил, что супруг Нэнси Пелоси Пол перенёс операцию на головном мозге после того, как неизвестный мужчина напал на их дом с молотком сегодня днём.
По данным канала CNN, нападавший признался, что разыскивал именно Нэнси Пелоси, однако в момент атаки политика не оказалось дома, ввиду чего ранения получил только её муж.
Также в CNN отметили, что преступник пытался связать Пола Пелоси, намереваясь дождаться возвращения его жены домой, однако раньше этого в дом пришли полицейские.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Журналист «Россия Сегодня» Светлана Бабаева погибла в Крыму на учениях по стрельбе
Россия направила ноту протеста в МИД Швейцарии из-за нападения на церковь в Женеве
Робертс: «Кричащие орлы» будут уничтожены, если зайдут на Украину
Эксперты рассказали о признаках авитаминоза
Молдавия обвинила «Газпром» в несоблюдении условий контракта