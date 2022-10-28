Риши Суна: нового лидера Великобритании сформировали в США

Будущий премьер-министр Британии начал свои годы в Америке в Высшей школе бизнеса Стэнфордского университета в качестве стипендиата программы Фулбрайта.

Новый премьер-министр Великобритании заявил, что учеба и работа в США были определяющей частью его жизни. Так каковы же американские связи Риши Сунака?

42-летний Риши Сунак сделал калифорнийскую главу биографии ключевой частью своей публичной персоны. "То, что я привнесу в эту работу, - это другой образ мышления. Благодаря своему опыту я знаю, как построить такой тип экономики", - заявил премьер.

Он начал свои годы в Америке в Высшей школе бизнеса Стэнфордского университета в качестве стипендиата программы Фулбрайта, а в 2004 году отправился в Силиконовую долину в разгар интернет-бума.

В США он встретил и свою жену Акшату Мурти - дочь основателя индийской технологической фирмы Infosys. Однокурсники того времени рассказали, что они были "влиятельной парой" в кампусе.

Деррик Болтон, который был помощником декана приемной комиссии в 2001-2016 годах и по-прежнему дружит с этой парой, сказал, что мистер Сунак поступил на программу "очень уверенным в себе".

После окончания университета Сунак получил прибыльную работу в лондонском хедж-фонде TCI Fund Management. В 2009 году, после финансового кризиса, топ-менеджеры TCI ушли, чтобы основать собственную фирму Theleme, и забрали с собой Сунака.

Но в конечном счете покинул США, и в 2015 году получил место в парламенте Великобритании, начав стремительное восхождение в британской политике. Сунак подчеркнул, что, возглавляя Министерство финансов, пытался внедрить менталитет "стартапа".

Годы, проведенные в США, также повлияли на его решение поддержать Brexit. "Темпы перемен во всем мире только ускоряются - таков был мой опыт пребывания в Калифорнии", - сказал он.

Мистер Сунак и его жена продолжают содержать квартиру в Санта-Монике, которую они регулярно посещают. Но его связи с США временами вызывали возмущение.

В этом году выяснилось, что он сохранил свою Грин-карту, дающую ему право жить и работать в США в качестве постоянного жителя. Он вернул ее совсем недавно - перед своей первой поездкой в Америку в качестве правительственного министра.

Это стало известно примерно в то время, когда выяснилось, что его жена не платила налоги как резидент Великобритании.

По словам Виктории Ханиман, профессора британской политики в Университете Лидса, противоречия были использованы для того, чтобы поднять вопросы о приверженности г-на Сунака стране, несмотря на то, что он родился и вырос в Великобритании.

"Есть законные вопросы: если вы являетесь канцлером казначейства, должна ли ваша жена иметь статус не-дом? Должны ли вы иметь грин-карту? Проблема в том, что это связано со множеством вопросов, которые не обязательно являются обоснованными", - сказала она.

Но такие противоречия незначительны по сравнению с экономическим и политическим кризисом, с которым он сейчас сталкивается в качестве премьер-министра, сказал Род Дакомб, директор Центра британской политики и государственного управления при Королевском колледже Лондона.