Стремоусов: армия России пока держит оборону в Херсонской области

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о ситуации с обороной границ региона.

В пятницу вечером заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где опроверг публикации украинских СМИ об отступлении российских войск с позиций в регионе.

"Мы держим оборону. Пока никуда никто не перемещается. Идут постоянные попытки укронацистов прорваться на территорию Херсонской области, но шансы у них очень слабые. Наши войска все попытки пресекают", - рассказал Стремоусов.

Также Кирилл Стремоусов утверждает, что в северной части Херсонской области и на Николаевском участке фрона идут непрерывные дуэли артиллеристов армий России и Украины.