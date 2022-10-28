Стремоусов: армия России пока держит оборону в Херсонской области
Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о ситуации с обороной границ региона.
В пятницу вечером заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где опроверг публикации украинских СМИ об отступлении российских войск с позиций в регионе.
"Мы держим оборону. Пока никуда никто не перемещается. Идут постоянные попытки укронацистов прорваться на территорию Херсонской области, но шансы у них очень слабые. Наши войска все попытки пресекают", - рассказал Стремоусов.
Также Кирилл Стремоусов утверждает, что в северной части Херсонской области и на Николаевском участке фрона идут непрерывные дуэли артиллеристов армий России и Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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