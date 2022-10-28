Константинов: спецоперация завершится после освобождения Киева и Одессы
Лидер крымского парламента Владимир Константинов рассказал, когда будет завершена российская спецоперация в Украине.
Председатель парламента Автономной Республики Крым Владимир Константинов утверждает, что специальная военная операция на территории Украины и вошедших в состав России территорий будет завершена после освобождения Киева и Одессы российскими военными.
По мнению Константинова, если войска России дойдут до Киева и Одессы, установив контроль над данными городами, что правительство РФ будет уверено в искоренении нацистских идей на территории Украины.
Также Владимир Константинов выразил уверенность, что переход Одессы и Киева под контроль армии России будет весьма символичным для прекращения спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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