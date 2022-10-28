Способы, которые точно помогут бросить курить

По статистике ВОЗ, в мире около 1,1 миллиарда курильщиков. И Россия входит в пятерку стран, где живут самые активные курильщики – за год каждый выкуривает более 2690 сигарет.

То, что в лечении наркомании называется ломкой, присутствует и у курильщиков, правда, в более слабой степени. Это никотиновая абстиненция, состояние неудержимой тяги, желания закурить.

Без сигареты ухудшается самочувствие и появляется раздражение, слабость, снижение внимания. Поэтому самое главное препятствие к отказу – это недостаточность силы воли. Люди, которые могут заставить себя, бросают курить «через не могу», но их единицы.

Подготовьтесь:

Определитесь с точным днём, когда вы собираетесь бросить. Не выбирайте при этом слишком отдалённую дату: так вы снизите вероятность того, что вы передумаете. Однако и бросать сразу завтра вас тоже никто не обязывает: дайте себе время на подготовку, если она вам нужна, в первую очередь, психологическую. Исследования, которые сравнивали внезапное прекращение курения с постепенным прекращением, показали, что единой формулы для всех не существует: кому-то было сложно бросить курить сразу, кому-то — наоборот.

Американское онкологическое общество советует рассказать о вашем решении всем знакомым, родственникам, друзьям и коллегам. Также рекомендовано пить больше воды и соков и точно не употреблять алкоголь, избегать мест курения и в целом оставаться занятым каким-то делом, например прогуляйтесь.

Попробуйте заместительную терапию:

Бросать курить без помощи заместительной никотиновой терапии — это, конечно, очень круто, однако только около 6% таких попыток оказываются успешными. Человек склонен недооценивать то, насколько он на самом деле зависим от сигарет. Но специально для тех, кто бросает курить, были придуманы лекарства, которые помогают бороться с симптомами синдрома отмены.

Они помогают уменьшать тягу к сигаретам и предназначены для того, чтобы снабжать организм определённой фиксированной дозой никотина и избавить вас от пагубного воздействия других компонентов сигарет.

Есть и пастилки, и спреи, и ингаляторы, и жевательные резинки, и пластыри. Однако некоторые из них требуют рецепта. Да и в целом лучше пообщаться с медицинским работником на тему того, какой препарат лучше применять в вашем случае: как и у любых других действующих препаратов, у них имеются побочные эффекты и риски, которые нужно учитывать.

Попробуйте препараты, не содержащие никотин:

Существуют и другие лекарства, которые могут помочь вам справиться с тягой к курению. Международными организациями к применению одобрены два таких: бупропион и варениклин. Данные лекарства также уменьшают тягу к курению и противодействуют синдрому отмены. Если решили использовать их, то нужно обратиться к врачу, ведь в данном случае точно потребуется рецепт.

Бупропион воздействует на химические реакции и вещества в мозге, которые играют роль в тяге к никотину. Варениклин взаимодействует с никотиновыми рецепторами в мозге, что приводит к уменьшению удовольствия, которое курильщик получает от сигарет, и уменьшает выраженность синдрома отмены.

У данных препаратов также имеются побочные эффекты, включающие в том числе изменения настроения вплоть до враждебности и суицидальных мыслей, поэтому и применять их надо с осторожностью и под контролем медика.

Обратитесь за помощью:

Уже упомянутое Американское онкологическое общество советует обратиться к вашим знакомым, которые успешно бросили курить, с вопросами об их опыте в этой сфере. Помните, что вы не один проходите через всё это: в мире ещё много людей бросает курить параллельно с вами.

Некоторые из них объединяются в группы поддержки (онлайн или оффлайн), участие в которых может быть вам интересно. Также вы можете рассмотреть вариант сеансов когнитивно-поведенческой психотерапии, которая показала свою эффективность в отношении лечения аддикций.