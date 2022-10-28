Месть или зависть: великого русского ученого-химика Менделеева трижды «прокатили» с Нобелевской премией

Дмитрия Ивановича номинировали трижды: в 1905, 1906 и 1907 годах. Первые два раза предпочтение отдали другим, а к 1907 году ученый умер.

Великий русский ученый, первооткрыватель Периодического закона химических элементов, при жизни имел мало титулов и званий.

В своё время его даже не избрали академиком Императорской Российской Академии Наук, хотя к тому времени ученый был действительным членом аж пятнадцати иностранных академий наук.

Предлог был странный: у великого химика якобы не хватало научных публикаций по... химии. Подобная история сложилась и с Нобелевской премией. Дмитрия Ивановича выдвигали номинантом трижды: в 1905, 1906 и 1907 годах. Первые два раза предпочтение было отдано другим кандидатам, а к 1907 году Менделеев умер. А Нобелевская же премия, как известно, посмертно не присуждается.

Ученый попал в скандал еще на стадии выдвижения. Императорская Российская Академия Наук его не выдвинула - это сделали иностранные академии и научные общества.

Но основную роль в отрицательных решениях Нобелевского комитета сыграл старый конфликт учёного с братьями Нобель. Хотя тех уже не было в живых, однако существовало основанное ими товарищество, которое владело нефтепромыслами в Баку.

И Менделеев доказывал: существующая добыча нефти ведется неправильно, в процессе теряется много ценного побочного продукта. Ученый показал в своих работах, как нужно извлекать и использовать разные фракции нефти и сопутствующий ей природный газ.

Кроме того, Дмитрий Иванович совершенно верно указал на ошибочность мнения Нобелей о постепенном истощении запасов нефти.

Лобби Нобелей в свое время препятствовало избранию Менделеева в Российскую Академию Наук. А через годы Нобелевский комитет, состоявший в основном из шведских учёных, вспомнил давнюю полемику, и отомстил «дерзкому русскому», который посмел спорить с их богатыми соотечественниками.