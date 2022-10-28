Эксперты рассказали, чем можно заразиться в общественном туалете

Независимо от тщательности и регулярности проведения влажных уборок с применением мощных химических антисептиков, развития очагов болезнетворных бактерий и вирусов в отхожем месте не избежать.

Мифы и реальность:

Несмотря на бытующие стереотипы, при посещении даже самых грязных и неухоженных туалетов, шанс заразиться чем-либо серьезным, чрезвычайно низок. Дело в том, что наша кожа является надежным барьером, который отлично защищает организм от попадания и дальнейшего размножения чужеродных агентов. Еще один дополнительный кордон для микробов – жировая смазка, которая обильно выделяется жировыми железами кожи. Это вполне надежный антисептик, пройти который ни в состоянии даже самая агрессивная бактерия или вирус.

Поэтому, не бойтесь присаживаться на крышку чужого унитаза. Все, чем вы, собственно, рискуете в таком случае – это испачкаться несколькими капельками чужой мочи или фрагментами фекалий.

Однако даже инфицированные фекалии не способны причинить вам вреда, так как микроорганизмы, живущие в них, обычно моментально погибают и разрушаются, попадая в чужую для них среду. Речь идет о штаммах вируса гриппа, гепатита, герпеса, традиционных для наших широт венерических заболеваниях (гонорее, сифилисе, хламидиоз), ВИЧе и прочих не менее неприятных болячках.

Инфицирование через раны:

Несмотря на довольно-таки оптимистические прогнозы, шансы заразиться все же существуют. Инфицирование возможно при прямом контакте с жидкими средами носителя заболевания (кровью, лимфой, межклеточной жидкостью) участками с поврежденными кожными покровами.

Практика показывает, что такой вариант теоретически возможен, однако в реалиях сводится к нулю. Посудите сами, в обычном туалете вы вряд ли будете присаживаться на окровавленный унитаз. Тем боле, если на ваших руках или ногах в этот момент имеются язвы или открытые раны.

Предположим, что вы все-таки умудрились испачкать чужой кровью зону пореза, ссадину, заусенец или прикоснулись слизистой к скоплению болезнетворных бактерий. Даже в таком случае не стоит паниковать.

Ведь для того, чтобы заразиться, в ваш организм должно попасть просто таки колоссальное количество активных чужеродных агентов. А это невозможно априори, так как в своем большинстве они уже погибли. А те, которые еще живы, буду сразу же уничтожены силами вашей иммунной системой.

В случае, если вы посетили общественный туалет и не вымыли руки, существует довольно высоки шанс вашего инфицирования следующими заболеваниями:

ротавирусная инфекция (желудочный грипп). Это достаточно емкий диагноз, включающий в себя целый ряд возбудителей: ротавирус, аденовирус, астровирус, кишечная палочка, сальмонелла, протисты и прочие. Статистика свидетельствует, что в 15% возбудителем является бактерии, а в 75% вирусы и простейшие организмы. Заболевание начинается с высокой температуры (до 39-40 °C), которая держится в течение 3-4-х дней. Лихорадка сопровождается диареей, рвотой и слабостью;

стрептококковая инфекция. Группа заболеваний, вызываемых бактериями как гемолитического стрептококка. В наиболее легких формах эта инфекция вызывает легкое воспаление горла, носоглотки, среднего уха. При ослабленном иммунитете возможно развитие бронхита, ангины, рожи, пневмонии, скарлатины и целого ряда других достаточно тяжелых недугов;

вирус Коксаки. Вирусное заболевание, широко распространенное в условиях тропического и субтропического климата. В последние несколько лет весьма актуально и для средних широт. Недуг развивается после попадания возбудителя в желудок и кишечник и вызывает значительный подъем температуры тела, кожные высыпания в виде небольших волдырей, наполненных белесой жидкостью. При осложнениях возможно развитие менингита, миокардита и гепатита.

гельминтная инвазия. Туалет, как, впрочем, и грязные руки являются отличным переносчиком гнид паразитов, которые, попадая в рот или нос, проникают в легкие, желудочно-кишечный тракт. Оказавшись в благоприятной среде, гниды аскарид, бычьего цепня, власоглава и других видов глистов, перерождаются во взрослые формы и начинают активно развиваться, выделяя при этом токсины. Воздействие ядов и взрослых форм червей приводит к развитию воспалительных процессов и хронических заболеваний.