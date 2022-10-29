Врачи рассказали, что такое ревматическая лихорадка у молодых женщин

Еще 40 лет назад диагноз «ревматизм» был действительно страшным — так как за ревматической атакой часто следовали развитие порока сердца и тяжелые осложнения, которые могли привести к инвалидности или даже смерти.

Интересно, что женщины страдают ревматической лихорадкой примерно в 3 раза чаще, чем мужчины, однако в зрелой возрастной категории это различие исчезает. В последнее время участились случаи ревматической лихорадки у детей и подростков, причем заболевание развивается обычно после недолеченных ангин. Основной причиной развития болезни считается стрептококковая инфекция, которая поражает организм со сниженным иммунитетом.

Стрептококк группы А ответственен за развитие острой фазы заболевания, так называемой «ревматической атаки», — состояния с очень яркой клиникой, проявляющейся сильными болями в суставах и высокой температурой тела.

Именно на этом этапе адекватное лечение с высокой долей вероятности позволяет предотвратить поражение внутренних органов. Иммунная система человека начинает бороться с попавшим в организм стрептококком, вырабатывая особые антитела, определяющие стрептококк по имеющимся на его поверхности специфическим молекулам.

Все бы ничего, но похожие по структуре молекулы есть и в самом организме человека — в сердечной мышце и соединительных тканях, наиболее подверженных развитию ревматизма. Получается, что вырабатываемые иммунной системой организма антитела против стрептококка атакуют и ткани организма тоже. В результате этого в соединительнотканных структурах суставов и сердца развивается воспаление, которое может закончиться формированием порока сердца.

Показано также, что некоторые генетические факторы играют ключевую роль в предрасположенности к развитию ревматической лихорадки, а значит, ей чаще страдают кровные родственники.

Первые симптомы ревматической лихорадки появляются через несколько недель после того, как пациент перенес фарингит или ангину. Человек ощущает общую слабость организма, а также боли в суставах. Кроме того, у многих людей наблюдается резкое повышение температуры тела. Нередки случаи, когда ревматизм развивается почти незаметно для пациента — температура не превышает 37 °С, слабость больше напоминает усталость, суставы работают нормально.

Чаще всего при ревматической лихорадке, в отличие от ревматоидного артрита, поражаются крупные и средние суставы — коленные, локтевые, лучезапястные и голеностопные. Боли возникают внезапно и также внезапно прекращаются, даже без лечения. К сожалению, если терапия не проводится, неизбежен рецидив заболевания — повторная ревматическая атака.

Самой большой проблемой, связанной с ревматизмом, является поражение сердца. Оно проявляется изменением частоты пульса, болями в сердце и перебоями в его работе. Пациент страдает от одышки и излишней потливости, испытывает слабость.

Причина возникновения этих симптомов — ревмокардит (воспаления сердца), который нередко приводит к формированию порока сердца. Раньше ревматические пороки были основной причиной инвалидности и смертности от сердечных заболеваний.

Первый приступ болезни — повод начать незамедлительное лечение и профилактику, ибо вероятность повторных ревматических атак с похожими проявлениями очень велик. Рецидивы могут происходить через несколько месяцев после приступа, а могут — и через несколько лет. Они особенно опасны тем, что риск возникновения пороков сердца с каждым разом увеличивается.