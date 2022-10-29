Der Spiegel: в Европе по-прежнему работают десятки тысяч российских бизнесменов
2022-10-29 00:16
По информации издания Der Spiegel, на данный момент в Европе работает более 31 тыс. компаний, принадлежащих россиянам.
В основном это организации, работающие в сферах гостиничного бизнеса, строительства, недвижимости, в энергетике и финансовом секторе.
Среди таких компаний насчитывается около 1400 организаций, попавших под санкции.
В материале издания сказано, что российские бизнесмен используют посредников, зарегистрированных в третьих странах, чтобы, скрыть свой контроль над компаниями или собственность.
Опубликовано: Светлана Репина
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