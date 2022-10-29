История любви Денни Де Вито и Реа Перлман

Среди историй взаимоотношений, любви, есть разные, ироничные, страстные. Истории, рассказывающие о любви с первого взгляда, а также истории, которые начинаются с дружеских отношений.

Один из самых необычных и удивительных актёров, снимающийся в комедийных фильмах и особенно запомнившийся все по фильмам "Джуниор" и "Близнецы", - Денни Де Вито.

Актёр далеко не самый обаятельный и привлекательный, но обладает невероятной харизмой, чем подкупает всех своих поклонников. Он с юных лет мечтал стать звездой Голливуда, но в каком-то отношении явился не форматом.

Интересно, что большую часть своей жизни Денни верен одной женщине, которую любит и почитает. Это Реа Перлман. Вместе они уже более 40 лет!!! Примечательно, что познакомились будущие муж и жена на вечере, объединила их работа, выступления в театрах. Их познакомил общий друг, Реа оказалась выше Денни всего на несколько сантиметров, что им не мешало.

Прошло всего несколько недель со времени их знакомства и Реа с Денни поняли, что не могут жить друг без друга и стали жить вместе.

Они попадали в интересные ситуации, смешные и комичные. Практически сразу им стало ясно, что они с одной планеты и им по пути.

Однако, пара длительное время оставалась в не зарегистрированных отношениях - 10 лет актеры прожили гражданским браком. И уже потом поженились, на данный момент более 30 лет вместе.

В их браке родились две дочери и сын. По признанию Де Вито - брак и семья, дети - лучшее, что было с ним в жизни. Вместе с тем, в 2012 году поклонники пары были расстроены новостями о том, что Денни и Реа находятся на грани развода. Говорили, что они перестали жить вместе.

Злопыхатели ждали, чем же закончится ожидание: воссоединением или окончательным разладом. Как говорят, все случилось из-за того, что характер стал портиться в силу его популярности. Мудрая супруга поначалу относилась с пониманием, но затем возник кризис.