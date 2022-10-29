Ситибанк принудительно переведет валюту на счетах россиян в рубли
Российский Ситибанк обратился к клиентам с предупреждением, что с 12 декабря некоторые виды валют на их счетах будут принудительно конвертированы в рубли.
В частности, банк прекратит обслуживать счета в новозеландских, сингапурских, гонконгских и канадских долларах, а также в шведских, датских и норвежских кронах.
До 11 декабря клиенты банка могут перевести деньги на счета в другой валюте либо в другие банковские структуры.
В остальных случаях конвертация будет проведена принудительно по внутреннему курсу обмена валют на момент перевода.
Опубликовано: Светлана Репина
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