Ситибанк принудительно переведет валюту на счетах россиян в рубли

Российский Ситибанк обратился к клиентам с предупреждением, что с 12 декабря некоторые виды валют на их счетах будут принудительно конвертированы в рубли.

В частности, банк прекратит обслуживать счета в новозеландских, сингапурских, гонконгских и канадских долларах, а также в шведских, датских и норвежских кронах.

До 11 декабря клиенты банка могут перевести деньги на счета в другой валюте либо в другие банковские структуры.

В остальных случаях конвертация будет проведена принудительно по внутреннему курсу обмена валют на момент перевода.