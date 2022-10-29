История любви Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс

Их история значительное время воспринималась как рекламный ход и та любовь, которая не проживет долго: разница в возрасте, влияние семейства Дугласа на киноиндустрию.

Известно, что Майкл Дуглас долгое время был одной из самых ярких звезд Голливуда. За его плечами два «Оскара» и мировое признание, чего только стоит культовая роль в «Основном инстинкте» с невероятной Шэрон Стоун. Как мужчина, он был замечен в ряде интрижек, но вместе с тем жил счастливо в браке более 20 лет с Диандре Лукер.

А красотка Кэтрин Зета-Джонс проснулась по истине знаменитой после фильма «Маска Зорро» с Энтони Хопкинсом и Антонио Бандерасом. И вот, как в лучших фильмах о любви, она познакомилась со своим "принцем" в день премьеры фильма. И надо сказать, что Дуглас потерял голову... Удивительный совпадением является то, что они родились в одни день 25 сентября с разнице в 25 лет.

Он ухаживал за ней красиво, старомодно, как полагается и после 5 месяцев настойчивых ухаживаний крепость Кэтрин сдалась.

И случился скандал: жена Майкла Динара отказалась дать развод пока не получит $60 млн. Ради любимой Кэтрин актер отдал эти деньги и 18 ноября 2000 года в нью-йоркском «Плаза-отеле» состоялась шикарная свадьба, на невесте было платье от Кристиана Лакруа, украшенное бриллиантами.

Брак, которому предсказывали скорый крах, продолжает восхищать до сих пор. Они счастливы – у пары двое детей; Кэтрин получила «Оскар»; Майкл благодаря поддержке жены справился с раком.