Вучич назвал условия вступления Сербии в Евросоюз

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна готова вступить в Евросоюз, но планирует сохранить позицию по Украине и дружбу с Китаем.

По его словам, Сербия не отказывается от европейского пути, но не собирается отступать от принципиальной позиции по этим вопросам.

Ранее Вучич указывал на то, что в Сербии снижается популярность Евросоюза, обвиняя в этом сам ЕС.

Европейские власти неоднократно предлагали Сербии присоединиться к единой позиции Евросоюза по украинскому вопросу.