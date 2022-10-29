Вучич назвал условия вступления Сербии в Евросоюз
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна готова вступить в Евросоюз, но планирует сохранить позицию по Украине и дружбу с Китаем.
По его словам, Сербия не отказывается от европейского пути, но не собирается отступать от принципиальной позиции по этим вопросам.
Ранее Вучич указывал на то, что в Сербии снижается популярность Евросоюза, обвиняя в этом сам ЕС.
Европейские власти неоднократно предлагали Сербии присоединиться к единой позиции Евросоюза по украинскому вопросу.
Опубликовано: Светлана Репина
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