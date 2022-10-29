Самолет британской королевы-консорт Камиллы получил повреждения во время полета

2022-10-29 00:42

Издание Daily Mail сообщает, что самолет, в котором летела британская королева-консорт Камилла, получил повреждения в полете из-за столкновения с птицей.

По информации издания, Камилла летела домой из Индии. Материал сопровождается фотографией самолета, на котором видна вмятина в носовй части.

Известно, что королева-консорт Камилла боится летать на самолетах. 

Камилла не раз отказывалась подниматься на борт, когда ей предстоял перелет на частном самолете.

Опубликовано: Светлана Репина