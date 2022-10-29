Самолет британской королевы-консорт Камиллы получил повреждения во время полета
2022-10-29 00:42
Издание Daily Mail сообщает, что самолет, в котором летела британская королева-консорт Камилла, получил повреждения в полете из-за столкновения с птицей.
По информации издания, Камилла летела домой из Индии. Материал сопровождается фотографией самолета, на котором видна вмятина в носовй части.
Известно, что королева-консорт Камилла боится летать на самолетах.
Камилла не раз отказывалась подниматься на борт, когда ей предстоял перелет на частном самолете.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
-
Клеопатра, Цезарь и Марк Антоний: главные факты из истории
Клеопатра является одной из самых известных женщин Истории всего человечества. Она знала, чего хочет и знала как этого добиться, была весьма мудрой не по годам, вместе с тем, согласно историческим данным она была совсем не красавицей.Подробнее...
Медведев: Россия может выставить Польше счёт на сотни миллиардов долларов
В измельчавшей реке Миссисипи обнаружилось старое речное судно-казино
Робертс: «Кричащие орлы» будут уничтожены, если зайдут на Украину
Шер продает свое поместье в Малибу за 85 млн долларов
Молдавия обвинила «Газпром» в несоблюдении условий контракта