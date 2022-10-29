Экс-посол Украины Мельник разозлил немцев словами о бывшем президенте ФРГ
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник вызвал гнев немцев, опубликовав твит об экс-президенте Германии Йоахиме Гауке.
29 октября Андрей Мельник опубликовал пост в Twitter, где назвал экс-главу Германии Йоахима Гауке своим любимым президентом Германии, который не боялся ничего, включая Владимира Путина.
Под постом Мельника скопилась серия комментариев недовольных немцев, которые напомнили, что Гауке был сотрудником штази в ГДР, придерживаясь антикоммунистических взглядов.
Другие же граждане Германии упрекнули Андрея Мельника в излишней красноречивости в сети, пока простые жители Укрианы продолжают умирать на поле боя.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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