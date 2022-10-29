Константинов: спецоперация должна завершиться на Одессе и Киеве

Глава парламента Крыма Владимир Константинов в эфире местного телеканала «Миллет» заявил, что спецоперация на Украине должна завершиться на Одессе или Киеве.

Он считает, что только это позволит России удостовериться в отсутствии для нее каких-либо угроз.

Ранее Владимир путин сказал, что причинами спецоперации стали расширение НАТО на Восток и несоблюдение Киевом Минских договоренностей.

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев убежден, что все цели спецоперации будут достигнуты.