Константинов: спецоперация должна завершиться на Одессе и Киеве
Глава парламента Крыма Владимир Константинов в эфире местного телеканала «Миллет» заявил, что спецоперация на Украине должна завершиться на Одессе или Киеве.
Он считает, что только это позволит России удостовериться в отсутствии для нее каких-либо угроз.
Ранее Владимир путин сказал, что причинами спецоперации стали расширение НАТО на Восток и несоблюдение Киевом Минских договоренностей.
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев убежден, что все цели спецоперации будут достигнуты.
Опубликовано: Светлана Репина
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