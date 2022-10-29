Протестующие не дали Блинкену пообщаться с журналистами в Канаде
В канадском Монреале протестующие помешали проведению мероприятия с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Канады Мелани Жоли.
Инцидент произошел во время встречи с членами организации, которая помогает беженцам из Сирии.
Протестующие выкрикивали: «Янки, убирайтесь домой». Из-за этого Блинкену и Жоли пришлось общаться с журналистами в другом месте.
В эфире Radio-Canada прозвучала информация о том, что демонстранты возражали против вмешательства Соединенных Штатов в дела Гаити.
Опубликовано: Светлана Репина
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