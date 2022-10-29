Протестующие не дали Блинкену пообщаться с журналистами в Канаде

2022-10-29 00:53

В канадском Монреале протестующие помешали проведению мероприятия с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Канады Мелани Жоли.

Инцидент произошел во время встречи с членами организации, которая помогает беженцам из Сирии.

Протестующие выкрикивали: «Янки, убирайтесь домой». Из-за этого Блинкену и Жоли пришлось общаться с журналистами в другом месте.

В эфире Radio-Canada прозвучала информация о том, что демонстранты возражали против вмешательства Соединенных Штатов в дела Гаити.

Опубликовано: Светлана Репина