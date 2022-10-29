Трэвис Баркер поделился фотографией жены Кортни Кардашьян в ванне
2022-10-29 01:19
46-летний музыкант Трэвис Баркер опубликовал в Instagram фото своей жены, 43-летней Кортни Кардашьян, на котором она принимает ванну с пеной.
Отдельно он показал ноги своей супруги, назвав их «ангельскими». Сама Кортни отреагировала на пост смайлами.
Кортни и Трэвис начали встречаться в начале 2021 года, а в октябре уже объявили о помолвке.
Они тайно поженились в апреле в Лас-Вегасе, где оба были на церемонии вручения премии «Грэмми».
Опубликовано: Светлана Репина
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