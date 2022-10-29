Шер продает свое поместье в Малибу за 85 млн долларов

Шер решила продать свой дом в Малибу. Она купила участок в 1989 году за 2,95 млн долларов, а сейчас выставила дом на продажу за 85 млн долларов.

В особняке семь спален и несколько ванных комнат, причем из каждой из них открывается вид на океан.

Основная ванна сделана в виде СПА-центра и хамама. В доме есть отельная комната для медитации.

На участке имеются внутренний двор с фонтаном, теннисный корт, бассейн, тренажерный зал и подъездная дорожка в окружении 40 пальм.