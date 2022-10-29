Шер продает свое поместье в Малибу за 85 млн долларов
2022-10-29 01:30
Шер решила продать свой дом в Малибу. Она купила участок в 1989 году за 2,95 млн долларов, а сейчас выставила дом на продажу за 85 млн долларов.
В особняке семь спален и несколько ванных комнат, причем из каждой из них открывается вид на океан.
Основная ванна сделана в виде СПА-центра и хамама. В доме есть отельная комната для медитации.
На участке имеются внутренний двор с фонтаном, теннисный корт, бассейн, тренажерный зал и подъездная дорожка в окружении 40 пальм.
Опубликовано: Светлана Репина
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