Галь Гадот гордится тем, что она еврейка

Галь Гадот демонстрирует гордость за свое еврейское происхождение на фоне восстания тех, кто выступает против Канье Уэста и его недавних антисемитских комментариев.

45-летний Уэст в последние недели оказался в центре споров после того, как поделился антисемитскими ненавистническими высказываниями в своих аккаунтах в социальных сетях и побудил нескольких знаменитостей осудить рэпера за его оскорбительные слова.

Гадот присоединилась к этим знаменитостям, опубликовав в социальных сетях фото, на котором она позирует с ожерельем и подвеской в виде звезды Давида.

Пост Гадо появился в тот же день, когда Adidas объявил о прекращении своего давнего партнерства с Уэстом из-за его неоднократных антисемитских заявлений.