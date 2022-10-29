Галь Гадот гордится тем, что она еврейка
Галь Гадот демонстрирует гордость за свое еврейское происхождение на фоне восстания тех, кто выступает против Канье Уэста и его недавних антисемитских комментариев.
45-летний Уэст в последние недели оказался в центре споров после того, как поделился антисемитскими ненавистническими высказываниями в своих аккаунтах в социальных сетях и побудил нескольких знаменитостей осудить рэпера за его оскорбительные слова.
Гадот присоединилась к этим знаменитостям, опубликовав в социальных сетях фото, на котором она позирует с ожерельем и подвеской в виде звезды Давида.
Пост Гадо появился в тот же день, когда Adidas объявил о прекращении своего давнего партнерства с Уэстом из-за его неоднократных антисемитских заявлений.
Опубликовано: Светлана Репина
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