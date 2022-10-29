Американская компания построит первую атомную станцию в Польше

Клеопатра, Цезарь и Марк Антоний: главные факты из истории

Клеопатра является одной из самых известных женщин Истории всего человечества. Она знала, чего хочет и знала как этого добиться, была весьма мудрой не по годам, вместе с тем, согласно историческим данным она была совсем не красавицей.

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