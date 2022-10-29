Американская компания построит первую атомную станцию в Польше
2022-10-29 01:58
Министр энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм сообщила, что для строительства первой атомной станции в Польше была выбрана американская компания Westinghouse.
Грэнхолм рассказала, что получила эту информацию от польского премьер-министра Матеуша Моравецкого.
Решение о привлечении правительства США и компании Westinghouse Грэнхолм назвала хорошей новостью.
Министр также отметила, что строительство атомной электростанции в Польше обойдется в 40 млрд долларов.
Опубликовано: Светлана Репина
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