Американская компания построит первую атомную станцию в Польше

2022-10-29 01:58

Министр энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм сообщила, что для строительства первой атомной станции в Польше была выбрана американская компания Westinghouse.

Грэнхолм рассказала, что получила эту информацию от польского премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Решение о привлечении правительства США и компании Westinghouse Грэнхолм назвала хорошей новостью.

Министр также отметила, что строительство атомной электростанции в Польше обойдется в 40 млрд долларов. 

Опубликовано: Светлана Репина