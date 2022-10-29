Жизель Бюндхен развелась с Томом Брэди после 13 лет брака

Жизель Бюндхен в своей истории в Instagram рассказала, что развелась с мужем Томом Брэди. Она отметила, что они решили вопрос полюбовно.

Бюндхен сказала, что приоритетом для нее всегда будут их дети, а также пожелала Тому всего наилучшего.

Сам Брэди также написал официальное сообщение о разводе. Он поблагодарил Бюндхен за время, проведенное вместе.

Том уточнил, что они по-прежнему остаются родителями и будут совместно воспитывать своих детей.