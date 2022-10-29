Полиция США сообщает о резком росте угроз в адрес Пелоси и других законодателей

По информации полиции США, количество угроз в адрес членов Конгресса с 2017 года выросло более чем вдвое.

В 2017 году было зафиксировано 3939 таких случаев, а в 2020 году – уже 8613. Еще через год их стало 9 625.

За первые три месяца нынешнего года полицией Капитолия было открыто 1820 дел об угрозах в адрес законодателей.

28 октября в дом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси ворвался злоумышленник, который напал на ее мужа. Пол Пелоси был госпитализирован, ему сделали операцию на мозге.