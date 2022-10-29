Пушилин заявил о продвижении российский войск почти по всей линии соприкосновения

Врио ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что российские военные продвигаются вперед почти по всей линии соприкосновения.

Он признал, что об освобождении населенных пунктов речь пока не идет, однако на данный момент важно само движение вперед.

Пушилин также отметил, что российские подразделения заняли более выгодные позиции.

Ранее он сообщал о продвижении российских войск в районе Первомайского и боях за Невельское.