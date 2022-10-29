Handelsblatt: в Германии скоро начнутся массовые сокращения работников из-за энергетического кризиса

2022-10-29 02:40

Издание Handelsblatt сообщает, что на фоне энергетического кризиса многие предприятия Германии могут сократить большое количество сотрудников.

В последнее время существенно выросло число компаний, которые планируют сокращения штата в ближайшее время.

Вместе с тем все меньше предприятий намерены принять на работу новых сотрудников. При этом кадровая политика компаний пересматривается из-за неопределенности в экономике.

Ранее сообщалось, что многие немецкие компании оказались на грани банкротства из-за энергетического кризиса.

Опубликовано: Светлана Репина