Handelsblatt: в Германии скоро начнутся массовые сокращения работников из-за энергетического кризиса
Издание Handelsblatt сообщает, что на фоне энергетического кризиса многие предприятия Германии могут сократить большое количество сотрудников.
В последнее время существенно выросло число компаний, которые планируют сокращения штата в ближайшее время.
Вместе с тем все меньше предприятий намерены принять на работу новых сотрудников. При этом кадровая политика компаний пересматривается из-за неопределенности в экономике.
Ранее сообщалось, что многие немецкие компании оказались на грани банкротства из-за энергетического кризиса.
Опубликовано: Светлана Репина
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Handelsblatt: в Германии скоро начнутся массовые сокращения работников из-за энергетического кризиса
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