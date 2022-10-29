NI: антироссийские санкции поставили под угрозу мировую силу доллара США

Старший научный сотрудник Кристиан Уитон в своем материале для издания The National Interest отмечает, что антироссийские санкции приведут к уменьшению господствующего положения доллара США в мире.

Уитон пишет, что правительствам Ирана, Северной Кореи, России, Китая, Саудовской Аравии и некоторых других стран не нравится власть, которую США получили за счет обладания основной резервной валютой.

Так, Китай сокращает запасы американских облигаций, а некоторые российские банки уже могут проводить платежи в юанях без использования SWIFT.

По мнению Уитона, в будущем может появиться еще больше возможностей проведения финансовых операций без использования доллара, что приведет к снижению спроса на него.