NI: антироссийские санкции поставили под угрозу мировую силу доллара США
Старший научный сотрудник Кристиан Уитон в своем материале для издания The National Interest отмечает, что антироссийские санкции приведут к уменьшению господствующего положения доллара США в мире.
Уитон пишет, что правительствам Ирана, Северной Кореи, России, Китая, Саудовской Аравии и некоторых других стран не нравится власть, которую США получили за счет обладания основной резервной валютой.
Так, Китай сокращает запасы американских облигаций, а некоторые российские банки уже могут проводить платежи в юанях без использования SWIFT.
По мнению Уитона, в будущем может появиться еще больше возможностей проведения финансовых операций без использования доллара, что приведет к снижению спроса на него.
Опубликовано: Светлана Репина
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