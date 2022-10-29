Польша выбирает американскую группу в ущерб EDF для строительства своей первой АЭС

Польша выбрала американскую группу Westinghouse для строительства первой АЭС, столкнувшись с конкурирующими предложениями от французской EDF и южнокорейской KHNP, заявил в пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Подтверждаем, что в нашем ядерно-энергетическом проекте будут использоваться надежные и безопасные технологии от @WECNuclear» (Westinghouse, прим. ред.), — написал он в Twitter.

Матеуш Моравецкий заявил, что решение будет официально одобрено на заседании кабинета министров в Варшаве в среду.

«Это огромный шаг в укреплении наших отношений с Польшей для будущих поколений», — заявила министр энергетики США Дженнифер Гранхольм.

Она указала, что Польша выбирает Westinghouse «для первой части своего ядерного проекта стоимостью 40 миллиардов долларов», не уточнив сумму инвестиций США.