На мужа спикера Конгресса США Нэнси Пелоси напали с молотком в их доме в Сан-Франциско
На мужа спикера палаты представителей Нэнси Пелоси напали с молотком в их доме в Сан-Франциско. 82-летнего бизнесмена госпитализировали. Нападавший задержан, его мотивы устанавливаются.
Нападение произошло в пятницу утром, 28 октября. Злоумышленник напал на Пола Пелоси после проникновения в его дом в Сан-Франциско. CNN сообщает, что мужчина был вооружен молотком. По сообщениям СМИ, он кричал "Где Нэнси?"
Подробности о мотивах преступника неизвестны. Как сообщают американские СМИ, пока неясно, как злоумышленникам удалось проникнуть в дом. Дело расследуется ФБР и Департаментом полиции Сан-Франциско. Нападавший был задержан.
Нэнси Пелоси в момент нападения находилась в Вашингтоне. Ее пресс-служба сообщила, что 82-летний муж спикер Палаты представителей госпитализирован.
"Ожидается, что он полностью выздоровеет", — говорится в сообщении.
Пресс-служба Белого дома сообщила, что Джо Байден уже говорил со спикером.
Пол и Нэнси Пелоси женаты с 1963 года. Муж спикера Палаты представителей — бизнесмен, занимающийся недвижимовстью.
Опубликовано: Николай Скира
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