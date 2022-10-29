На мужа спикера Конгресса США Нэнси Пелоси напали с молотком в их доме в Сан-Франциско

На мужа спикера палаты представителей Нэнси Пелоси напали с молотком в их доме в Сан-Франциско. 82-летнего бизнесмена госпитализировали. Нападавший задержан, его мотивы устанавливаются.

Нападение произошло в пятницу утром, 28 октября. Злоумышленник напал на Пола Пелоси после проникновения в его дом в Сан-Франциско. CNN сообщает, что мужчина был вооружен молотком. По сообщениям СМИ, он кричал "Где Нэнси?"

Подробности о мотивах преступника неизвестны. Как сообщают американские СМИ, пока неясно, как злоумышленникам удалось проникнуть в дом. Дело расследуется ФБР и Департаментом полиции Сан-Франциско. Нападавший был задержан.

Нэнси Пелоси в момент нападения находилась в Вашингтоне. Ее пресс-служба сообщила, что 82-летний муж спикер Палаты представителей госпитализирован.

"Ожидается, что он полностью выздоровеет", — говорится в сообщении.

Пресс-служба Белого дома сообщила, что Джо Байден уже говорил со спикером.

Пол и Нэнси Пелоси женаты с 1963 года. Муж спикера Палаты представителей — бизнесмен, занимающийся недвижимовстью.