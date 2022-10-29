Командующий войсками НАТО в Литве обещает защиту стран Балтии
Для лучшей защиты стран Балтии и укрепления восточного фланга НАТО, Бундесвер уже пять лет руководит боевой группой НАТО в Литве.
С учетом потребностей безопасности восточных партнеров НАТО присутствие войск под немецким командованием является «чрезвычайно важным и необходимым сигналом» того, что страны НАТО серьезно относятся к своим обязательствам по альянсу, заявил подполковник Марко Маульбекер.
Литва граничит с российским эксклавом Калининград и союзником России Беларусью, территория которой служила плацдармом для российских войск в войне против Украины.
Командующий Маульбекер называет надежным сдерживание, которое оказывается миссией многонационального подразделения НАТО.
«Мы солидарны и вместе сдерживаем любую агрессию. Если этого недостаточно, то, конечно, мы готовы защищать Литву», — сказал 41-летний офицер.
Маульбекер — командир 203-го танкового батальона в Аугустдорфе. В августе он принял на себя руководство боевой группой в странах ЕС и НАТО. Миссия считается флагманской миссией Бундесвера.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Командующий войсками НАТО в Литве обещает защиту стран Балтии
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