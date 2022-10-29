У Болгарии проблемы с присоединении к зоне евро с 1 января 2024 года

Глава Национального банка Болгарии Димитар Радев предупредил парламент страны, что задержка с утверждением некоторых ключевых документов может помешать запланированному в 2024 году вступлению Болгарии в еврозону.

Решение о присоединении страны к зоне евро с 1 января 2024 года было принято правительством Бойко Борисова, а позже одобрено правительством Кирилла Петкова.

Однако для того, чтобы присоединиться к группе стран, использующих европейскую валюту, необходимо принять определенные документы, и работа над этим затягивается, отметил Радев.

По его словам, это меморандумы, которые должно утвердить не действующее временное правительство, а обычное правительство, избранное голосованием в парламенте. Между тем, в нынешней ситуации сложно сказать, будет ли правительство формировать болгарский парламент, разделенный на семь небольших клубов.

Радев сказал, что, по данным Минфина, дефицит бюджета страны в 2023 году составит около 6%, то есть он достигнет уровня, значительно превышающего порог, который не может быть превышен для вступления в зону евро.

В то же время все больше болгарских экспертов выступают за то, чтобы отложить решение о введении единой европейской валюты на потом. В качестве примера приводят решение Румынии, где рассмотрение дела отложено до 2029 года.

"Это неподходящая ситуация для введения евро. У нас слишком высокая инфляция, у нас дефицит бюджета, начинается долговой кризис, мы недостаточно догоняем средний уровень доходов в еврозоне. Да и сама зона не в лучшем состоянии", - комментирует экономист Стоян Панчев.