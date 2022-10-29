Норвегия предъявила обвинение мужчине, подозреваемому в шпионаже в пользу России
Службы безопасности Норвегии обвинили преподавателя университета в сборе незаконных сведений и утверждают, что раскрыли его настоящую личность.
Подозреваемый, которому, как утверждается, около 30 лет, выдавал себя за бразильского ученого, но официальные лица утверждают, что он является российским шпионом.
В норвежских СМИ его называют гражданином России Михаилом Валерьевичем Микушиным. Адвокат подозреваемого заявил, что отрицает обвинения.
Ранее на этой неделе официальные лица Норвегии заявили, что у мужчины был бразильский паспорт, и он работал исследователем в Университете Тромсё на севере страны с 2021 года.
В комментариях, процитированных норвежскими СМИ в пятницу, представитель службы безопасности Томас Блом заявил, что подозреваемому было предъявлено обвинение в сборе разведданных, связанных с государственной тайной.
Христо Грозев из нидерландской группы журналистских расследований Bellingcat считает, что этот человек — полковник, связанный с российской военной разведкой, ГРУ.
В своем твите Грозев утверждает, что нашел информацию, которая связывает предполагаемое русское имя обвиняемого со школой ГРУ.
Опубликовано: Тарас Медведев
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