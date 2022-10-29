Эксперт ВВС: Путин возлагает надежды на зиму и распри в политике США

Обозреватель ВВС Стив Розенберг рассуждает о надеждах Путина по преодолению конфликта на Украине и скорейшему завершению СВО в своей публикации в субботу, 29 октября.

На этой неделе в дискуссионном клубе «Валдай» президент Путин подавал смешанные сигналы, пишет публицист. По его мнению, у Путина сложилась надежда на скорое завершение планов СВО, основанная на приближающейся зиме и победе республиканцев в промежуточных выборах в США.

«По мере приближения промежуточных выборов в США Кремль узнает, что у Республиканской партии есть шанс получить контроль над Конгрессом», - считает автор.

Он напоминает, что в октябре лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти предупредил, что республиканцы не будут выписывать Украине «бланш-чек», если они вернут себе большинство в Палате представителей.

На этом основана часть надежд Кремля. Прогрессивное крыло демократов также выступило на неделе с письмом к Байдену, где потребовало изменить курс относительно Украины и позаботиться об американцах. Правда под давлением письмо было затем изъято, но суть требований не изменилась, хотя и был завуалирована.

Вторым фактором, который поможет России прийти к компромиссу на Украине может стать зима.

«Владимир Путин, похоже, все еще рассчитывает, что, поскольку поставки российских энергоносителей в Европу резко сократились, холодная зима усугубит энергетический кризис и кризис стоимости жизни в Европе и вынудит западные правительства пойти на компромисс с Кремлем: сократить свою поддержку Украины в обмен на российские энергоносители», - считает обозреватель ВВС.

В любом случае, есть и третий вариант, о котором Путин напомнил на заседании дискуссионного клуба «Валдай» - это мирные переговоры.